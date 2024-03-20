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Haberler > Spor > Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves serbest bırakılacak! Cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti

Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves serbest bırakılacak! Cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti

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Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves serbest bırakılacak! Cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti

Spor Haberleri

Barcelona ve Brezilya Millî Takımı'nın eski sağ beki Dani Alves, cinsel saldırı suçu nedeniyle cezaevindeydi. Geçtiğimiz günlerde hakkında intihar ettiğine dair haberler de çıkan Alves'in davasında şok bir karar alındı. Alves, kefaletle serbest bırakılacak. İşte haberin detayları.

23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Daniel Alves, cezaevindeydi. Daha önce 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alves'in, geçtiğimiz günlerde hakkında cezaevinde intihar ettiğine dair haberler ortaya atılmıştı.

Ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmış ve Alves'in kız kardeşi Ney Alves yaptığı açıklamada "Tanrı sana, insanoğlunun zalimliğinin üstesinden gelmen ve buna katlanman için sağlık versin kardeşim. Tanrı senin ve ailemizin hayatına merhamet etsin. O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu; onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce! Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves serbest bırakılacak! Cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti - 1. Resim

SERBEST BIRAKILACAK

Marca'nın haberine göre; Dani Alves, Barcelona Temyiz Mahkemesi kararınca 1 milyon euro kefalet ödemesi şartıyla serbest bırakılacak. Söz konusu kefaletin ödendiğinde Alves'in cezaevinden çıkacak.

Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves serbest bırakılacak! Cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti - 2. Resim

1 milyon euro ödedikten sonra kendisine ait olan Brezilya ve İspanyol pasaportlarını da teslim edecek. Bu yüzden Brezilya'ya gidemeyecek. Bu şekilde kaçma riski ortadan kaldırılan Alves, haftada bir kez Barcelona Bölge Mahkemesi'ne gidecek. Ayrıca cinsel saldırıda bulunduğu genç kadına da 1000 metreden daha fazla yaklaşamayacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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