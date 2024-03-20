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İspanya’da gündemden düşmüyor! Arda Güler’e övgüler dizdi: Fırtınanın ortasında porselen bir vazo gibi

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Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, her ne kadar Madrid kariyerine sakatlıklarla başlasa da adından söz ettirmesini bildi. Celta Vigo karşısında attığı ilk golü, Osasuna deplasmanında orta sahadan çektiği şutla gündemden düşmeyen Arda Güler için Madrid taraftarları Ancelotti'ye kazan bile kaldırdı. Bu kez La Galerna'da Eduardo Ruiz imzasıyla yayınlanan yazıda Arda Güler'e övgüler yağdırıldı.

İspanya futbolu sezon başından bu yana Arda Güler'i konuşuyor. Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduğunda sakatlıklarla boğuşan ve süre almakta sıkıntı yaşayan Arda Güler her ne kadar artık oyuna son dakikalarda girse de, Madrid taraftarları onu daha fazla görmekte ısrarcı. Hem Real Madrid taraftarları hem de İspanyol basını Arda'yı daha fazla görmek için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye taleplerini de dile getiriyor.

Son olarak Celta Vigo karşısında attığı gol ve Osasuna deplasmanında yaptığı orta sahadan gol denemesi, Güler'i daha da ön planı çıkardı. Herkesin ondan beklentisi büyük. La Galerna'da Eduardo Ruiz imzasıyla yayınlanan yazıda konu yine Arda Güler'di. Ruiz, Güler'e adeta övgüler yağdırdı. 

İşte o yazıdan dikkat çeken bazı satırlar:

İspanya’da gündemden düşmüyor! Arda Güler’e övgüler dizdi: Fırtınanın ortasında porselen bir vazo gibi - 1. Resim

"Kökeninin ötesinde Mesut Özil'i hatırlatan bir yanı var. Dar, sarkık omuzlar, pazar öğleden sonrasını andıran durgun görünümü, hâlâ şekillenmemiş vücudu, üstesinden gelmesi gereken savunmacıların varlığıyla bir tezat oluşturuyor. Fırtınanın ortasında porselen bir vazo gibi. Ancak Mesut çok dikkat çeken bir oyuncu olmasına rağmen Alman futbolcuyla kıyaslamak Arda'nın hakkını vermiyor. Çünkü Güler eşsiz bir parlaklık saçan 'aura'sıyla olağanüstü yeteneklere sahip oyuncuların ışığını yayıyor."

"Kararlılık saçan gözlerden meydan okurcasına görünen özgüveni gizliyor"

Tıpkı sıra dışı oyuncuların kadraja girer girmez veya sahneye çıktıkları anda ekranı veya sahneyi doldurmaları gibi Güler'in yarı yapılı vücudu da ayak bastığı andan itibaren oyun alanını dolduruyor. Bu bariz kırılganlık, melankoli için gibi görünen ama kararlılık saçan gözlerden meydan okurcasına görünen özgüveni gizliyor. Güler, on dokuz yaşına uygun olmayan bir duruş, güven ve cesaretle sahada performans sergiliyor ve bu bana Vinícius adında birinin ilk göz kamaştırıcı görünüşünü hatırlatıyor.  

İspanya’da gündemden düşmüyor! Arda Güler’e övgüler dizdi: Fırtınanın ortasında porselen bir vazo gibi - 2. Resim

"Yaşlı bir kurt olan Ancelotti'nin harika yemeklerin kısık ateşte pişirildiğini bildiğine inanıyorum ve bu yüzden çocuğa (Arda'ya) Modric ve Kroos'un lise futbolu ve biyoloji ile kendini emülsifiye etmesi için (birbiri içerisinde çözülmeyen iki maddenin üçüncü bir bileşik yardımıyla bir arada tutulması) gereken zamanı veriyor. O ergen bedenini bir yetişkininkine dönüştürmek gerekiyor. Tabii ki Güler, orta yaşın sabrıyla değil, gençliğin durdurulamaz hırsı ve azmi ile donatılmış ve bu nedenle oyun sahasındaki her saniyesini kararlılıkla yönetiyor."

"Sesini yükseltmeden dağları yerinden oynatabilecek bir dahi"

"Arda Güler hali hazırda Pedri'den Gabi'den ve diğer benzerlerinin hemen hemen hepsinden daha fazla meziyete sahip. Ancak Real Madrid'in talepleri çok büyük. Her ne kadar beyazlarla kariyerine sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamasa da, şimdilik Güler için bir şey net görünüyor: Bu çocuk, futbolunda benzersizliğin dehasının işaretini taşıyor. Sesini yükseltmeden dağları yerinden oynatabilecek kadar kuvvetli kendine olan inancından asla vazgeçmeyen bir dahi."

Düzenleyen:  - Spor
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