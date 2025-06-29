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Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Teklif yükseltildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ciro Immobile&#039;nin yeni takımı belli oldu! Teklif yükseltildi
Beşiktaş, Bologna, Serie A, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan Ciro Immobile'ye, Bologna'dan 2.5 milyon Euro’luk teklif geldi. İtalyan golcü ayrılığa sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Ciro Immobile, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız oyuncuyu gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmüyor.

Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Teklif yükseltildi - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, daha önce sunduğu 2 milyon euroluk teklifini 2.5 milyon euroya yükseltti ve İtalyan golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Teklif yükseltildi - 2. Resim

Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 6 milyon euro kazanan 34 yaşındaki oyuncunun, kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 41 maça çıktı, 19 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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