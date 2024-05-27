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Cristiano Ronaldo rekorlarına devam ediyor! 4 farklı ülkede gol kralı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cristiano Ronaldo rekorlarına devam ediyor! 4 farklı ülkede gol kralı oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı. Ronaldo, 4 farklı ülkede gol krallığı sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

GOL REKORU KIRDI

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo rekorlarına devam ediyor! 4 farklı ülkede gol kralı oldu - 1. Resim

4 FARKLI ÜLKEDE GOL KRALI OLDU

Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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