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Crystal Palace, eski hocası Glasner'i puansız gönderdi

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Crystal Palace, eski hocası Glasner'i puansız gönderdi
Başlık ResmiCrystal Palace, eski hocası Glasner'i puansız gönderdi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

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Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'in Federasyon Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadığı eski takımı Crystal Palace'a rakip olarak ilk kez Selhurst Park'a döndüğü maçta Nottingham Forest, 3. dakikada öne geçti.

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Savunmanın arkasına şişirilen topta Anan Khalaili'nin ters kafa vuruşuyla topu önünde bulan ve sol taraftan ceza alanına giren Dan Ndoye, yerden bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Morgan Gibbs-White'ın ceza alanından çektiği sert şutta, üst direkten dönen topu önünde bulan bomboş pozisyondaki Liam Delap'ın vuruşunu kaleci Walter Benitez çeldi.

41. dakikada ev sahibi ekip skora dengeyi getirdi. Jörgen Strand Larsen ile verkaç yaparak ceza alanına giren Quinten Timber'ın topukla bıraktığı topu Daichi Kamada tamamladı: 1-1.

Golden sonra baskısını artıran Londra temsilcisi, 45+4. dakikada 2-1 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte Jefferson Lerma'nın kafa vuruşunda, top kaleci Matz Sels'in bacaklarının arasından geçerek filelerle buluştu: 2-1.

59. dakikada sol taraftan gelişen Crystal Palace atağında, James Mcatee'nin ayak koyduğu top, ceza alanındaki Jörgen Strand Larsen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Sels'ten dönen topu Yeremi Pino ağlara gönderdi: 3-1.

Kalan bölümde skoru koruyan Londra ekibi, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Crystal Palace bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Nottingham Forest 5 puanda kaldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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