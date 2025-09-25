Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye tebrik
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

"FENERBAHÇE CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye dünya sahnesine geri döndü! 58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'tan kupa mesajı: Tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkürler - SporAli Koç'tan kupa mesajı: Tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkürlerFenerbahçe'de Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı - SporFenerbahçe'de Sadettin Saran 3 günde kupa kazandıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştüm - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştümFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar yaşandı - SporFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar yaşandıCumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe'nin! - SporCumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'ninDomenico Tedesco'dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz - SporTedesco'dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz
Sonraki Haber Yükleniyor...