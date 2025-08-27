Cuseta başa bela oldu! Spartak Moskova da almadı
Galatasaray’ın gözden çıkardığı Carlos Cuesta’nın Spartak Moskova’ya transferi gerçekleşmedi. Rus ekibinin 6,5+2 milyon avroluk tekliften vazgeçtiği aktarıldı.
Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen isimlerden Carlos Cuesta’nın Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova’ya transferi suya düştü.
Rus basınından Championat’ta yer alan habere göre Spartak transferden vazgeçti. Daha önce çıkan haberlerde Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6,5+2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilmişti.
Galatasaray’a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk’ten transfer olan Cuesta, sarı kırmızılılarda dokuz maça çıktı, bekleneni veremedi.
