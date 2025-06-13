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Danimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Danimarka&#039;da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon&#039;a asist kralı
Trabzonspor, Serginho, Transfer, Asist, Afrika, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pedro Malheiro, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen ile yollarını ayıran Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Danimarka basınından Tipsbladet’te yer alan habere göre Karadeniz ekibi, Danimarka Ligi ekiplerinden Viborg FF forması giyen Serginho ile ilgileniyor.

Haberin detayında, Trabzonspor’un 24 yaşındaki Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları’nın yıldızını satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Danimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı - 1. Resim

AL WASL'I REDDETTİ

Trabzonspor’un dışında Porto, Kopenhag, Hamburg, Marsilya ve Lille’in de sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği ifade edildi. Viborg’un, başarılı futbolcu için 4 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Danimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı - 2. Resim

Malheiro’nun transfer olduğu  Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl’ın teklifini Avrupa’da forma giymek istediği için reddeden Serginho, geride kalan sezonda Danimarka Ligi’nde 31 maçta 6 gol atarken, 20 gol pasıyla asist kralı olmuştu. 

Danimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı - 3. Resim

SUDAN UCUZ

Serginho’nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1,7 milyon avro olarak gösterilen 1.83 boyundaki oyuncu birçok kulübün listesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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