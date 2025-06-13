Danimarka'da oynayan Serginho radara girdi: Trabzon'a asist kralı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 04:45 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 04:46 - Güncelleme:

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Pedro Malheiro, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen ile yollarını ayıran Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Danimarka basınından Tipsbladet’te yer alan habere göre Karadeniz ekibi, Danimarka Ligi ekiplerinden Viborg FF forması giyen Serginho ile ilgileniyor.

Haberin detayında, Trabzonspor’un 24 yaşındaki Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları’nın yıldızını satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği belirtildi. İlgili Haber Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım AL WASL'I REDDETTİ Trabzonspor’un dışında Porto, Kopenhag, Hamburg, Marsilya ve Lille’in de sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği ifade edildi. Viborg’un, başarılı futbolcu için 4 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Malheiro’nun transfer olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl’ın teklifini Avrupa’da forma giymek istediği için reddeden Serginho, geride kalan sezonda Danimarka Ligi’nde 31 maçta 6 gol atarken, 20 gol pasıyla asist kralı olmuştu. SUDAN UCUZ Serginho’nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1,7 milyon avro olarak gösterilen 1.83 boyundaki oyuncu birçok kulübün listesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran