Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım

Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek için harekete geçti

Trabzonspor'da transfer hareketliliği başlıyor. Bordo mavililer teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek için resmî teklifini Fransız Rennes kulübüne iletti.

15 MİLYONA ALDILAR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Southampton'da kiralık olarak geçiren Gronbaek'in bonservisi Fransız temsilcisi Rennes'te bulunuyor. Rennes, 2023 yazında Gronbaek'i Norveç'in Bodo/Glimt takımından 15 milyon avroya transfer etmişti.

RENNES SATIŞA KOYDU

Mali açıdan darboğaza giren Rennes, 2029'a kadar sözleşmesi devam eden Gronbaek'i satarak elini rahatlatmak istiyor. Fatih Tekke'nin takımda liderlik rolü vermek istediği Danimarkalı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Rennes geçen sezonun devre arasında Bastia Mendy'yi kadroya katmak istemiş, 10 milyon avro teklif etmişti. Bordo mavililerin Gronbaek'e karşılık Mendy'nin yanı sıra bir miktar para ödemeyi teklif edeceği öğrenildi.

İNGİLTERE'DE KAYIP

Rennes'de geçen sezon 16 maç oynadıktan sonra devre arasında Southampton'a kiralanan Gronbaek, burada sadece beş maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sunamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güneş'in görünmeyen yüzü! Güneş'in güney kutbunda ne var?Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mou kaldı Acun gitti! İstifasının perde arkası ortaya çıktı - Sporİstifasının perde arkası ortaya çıktıFenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Osimhen'den umudunu kesen Al Hilal, Faslı yıldıza talip oldu - SporAslan'ın gözü yaşlı, kesenin ağzı açıldıGalatasaray resmen açıkladı! Leroy Sane için KAP geldi - SporGalatasaray resmen açıkladı!Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı - SporXabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi!Fenerbahçe'den istifa etmişti! Ali Koç'tan Acun Ilıcalı için duygusal veda - SporAli Koç'tan Acun Ilıcalı için duygusal vedaFenerbahçe'de Jose Mourinho kararı! Ali Koç yeni sezon için son sözü söyledi - SporFenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...