Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek için harekete geçti

Trabzonspor'da transfer hareketliliği başlıyor. Bordo mavililer teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek için resmî teklifini Fransız Rennes kulübüne iletti.

15 MİLYONA ALDILAR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Southampton'da kiralık olarak geçiren Gronbaek'in bonservisi Fransız temsilcisi Rennes'te bulunuyor. Rennes, 2023 yazında Gronbaek'i Norveç'in Bodo/Glimt takımından 15 milyon avroya transfer etmişti.

RENNES SATIŞA KOYDU

Mali açıdan darboğaza giren Rennes, 2029'a kadar sözleşmesi devam eden Gronbaek'i satarak elini rahatlatmak istiyor. Fatih Tekke'nin takımda liderlik rolü vermek istediği Danimarkalı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Rennes geçen sezonun devre arasında Bastia Mendy'yi kadroya katmak istemiş, 10 milyon avro teklif etmişti. Bordo mavililerin Gronbaek'e karşılık Mendy'nin yanı sıra bir miktar para ödemeyi teklif edeceği öğrenildi.

İNGİLTERE'DE KAYIP

Rennes'de geçen sezon 16 maç oynadıktan sonra devre arasında Southampton'a kiralanan Gronbaek, burada sadece beş maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sunamadı.