Pedro Malheiro, Trabzonspor'a veda etti! İşte yeni takımı

BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl, Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bordo mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi.

Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Pedro Malheiro, 6 gol ve 5 asist kaydetti.