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Pedro Malheiro, Trabzonspor'a veda etti! İşte yeni takımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pedro Malheiro, Trabzonspor&#039;a veda etti! İşte yeni takımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl, Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bordo mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi.

Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Pedro Malheiro, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Pedro Malheiro, Trabzonspor'a veda etti! İşte yeni takımı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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