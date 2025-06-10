Pedro Malheiro, Trabzonspor'a veda etti! İşte yeni takımı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl, Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bordo mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi.
Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Pedro Malheiro, 6 gol ve 5 asist kaydetti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz