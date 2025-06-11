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Trabzonspor 7+1 milyon dolara sattı! Wagner Pina'ya göz diktiler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor 7+1 milyon dolara sattı! Wagner Pina&#039;ya göz diktiler...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer 2,6 milyon avroya aldığı sağ beki yaklaşık üç katına elinden çıkardı. O artık Al Wasl forması giyecek. Karadeniz ekibinin Estoril’in 22 yaşındaki sağ beki Wagner Pina’yı hedef aldığı öğrenildi.

Trabzonspor’un sağ beki Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl’a transfer oldu. 24 yaşındaki Portekizli oyuncu dört yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililerin geçen yıl Portekiz ekibi Boavista’dan 2,6 milyon avroya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu kulübe üç katı para kazandırdı. Malheiro için BAE ekibi Trabzonspor’a 7 milyon dolar ödeyecek. 1 milyon dolar da şarta bağlı bonus verecek. Bordo mavililer, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak.

YENİ ADAY PİNA

Malheiro’nun satışıyla, finansal olarak elini rahatmış olan bordo mavililer Malheiro’nun yerine yeni sağ bek arayışına başladı. Yeni sağ bek adayı da yine Portekiz’den. Karadeniz ekibi Estoril’in 22 yaşındaki sağ beki Wagner Pina’ya gözünü dikti. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’nde 30 maçta forma giyen Pina, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. 1.80 boyundaki sağ bek, hem merkez orta sahada hem de sağ kanatta oynayabiliyor. Pina’nın scout ekibinden tam not aldığı belirtildi. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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