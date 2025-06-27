David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2025 21:21 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 21:21 - Güncelleme:

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Beşiktaş, Benfica’dan David Jurasek’i kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki sol bek için ödenecek ücret, maaş ve opsiyon maddeleri belli oldu.

Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini savunmaya yaptı. Siyah-beyazlılar, Benfica'nın Çekyalı sol beki David Jurasek ile anlaşma sağladı. İlgili Haber Kiralama teklifi yapıldı! Beşiktaş'tan Tomas Handel'e 20 milyon euro Sercan Dikme'nin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralandı. Beşiktaş, bu anlaşma kapsamında Benfica'ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu yer almadığı aktarıldı. Ancak siyah-beyazlıların sözleşmeye, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda devreye girecek iki ayrı satın alma opsiyonu bulunduracağı iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek'in maaşı da geçen sezon aynı bölgede görev yapan Arthur Masuaku'nun altında olacağı belirtildi. Benfica'dan kiralanan sol bek David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren genç oyuncu, 22 maçta 3 asist yaparak takımına katkı verdi. İlgili Haber Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran