Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak

David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak
Beşiktaş, Transfer, Benfica, Kiralama, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Benfica’dan David Jurasek’i kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki sol bek için ödenecek ücret, maaş ve opsiyon maddeleri belli oldu.

Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini savunmaya yaptı. Siyah-beyazlılar, Benfica'nın Çekyalı sol beki David Jurasek ile anlaşma sağladı.

David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak - 1. Resim

Sercan Dikme'nin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralandı. Beşiktaş, bu anlaşma kapsamında Benfica'ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu yer almadığı aktarıldı. 

David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak - 2. Resim

Ancak siyah-beyazlıların sözleşmeye, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda devreye girecek iki ayrı satın alma opsiyonu bulunduracağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek'in maaşı da geçen sezon aynı bölgede görev yapan Arthur Masuaku'nun altında olacağı belirtildi. 

David Jurasek transferinin detayları ortaya çıktı! Hafta sonu imza atacak - 3. Resim

Benfica'dan kiralanan sol bek David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren genç oyuncu, 22 maçta 3 asist yaparak takımına katkı verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi'nde yaprak dökümü! Milletvekilleri peş peşe istifa ettiİzmir Gediz elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü - SporBeşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Ayrılık görüldüFenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi! Mourinho devreye giriyor - SporYıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye önerildi! Mourinho devredeVincenzo Montella ile yola devam! TFF sözleşme uzatma kararı aldı - SporVincenzo Montella ile yola devam! Sözleşme uzatıldıBarış Alper Yılmaz'a Inter kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi - SporBarış Alper Yılmaz'a Inter kancası!Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer etti - SporFenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer ettiBeşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor - SporBeşiktaş iki transferi bitirdi! İki isim İstanbul'a geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...