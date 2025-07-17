Davinson Sanchez'e yasak! Aslan teklifi reddetti

Galatasaray, Como'nun Davinson Sanchez için yaptığı bonuslarla 20 milyon euroyu bulan teklifi reddetti. Kolombiyalı stoper takımda kalıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Alvaro Morata ve Davinson Sanchez, dün sağlık kontrollerinden geçti. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları kadar mevcut oyunculara gelen teklifler de gündemde.

İtalyan ekibi Como, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi net bir şekilde geri çevirdi.