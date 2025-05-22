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Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rio Ave'de sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Demir Ege Tıknaz için Porto, Benfica, Sporting ve Lille sıraya girdi. Portekiz kulübü, Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız için planını yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan sezon başında Rio Ave'ye kiralanan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Demir Ege Tıknaz, Avrupa devlerinin radarına girdi. 

Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı! - 1. Resim

Rio Ave forması altında fiziksel gelişimini tamamlayan ve oyun olgunluğunu artıran Demir Ege, bu sezon 33 maçta 4 gol, 2 asist ile oynadı. Gösterdiği çıkış, onu A Milli Takım kadrosuna kadar taşıdı.

Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı! - 2. Resim

Rio Ave, genç oyuncuyu sezon başında Beşiktaş'tan 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Portekiz basınında yer alan iddialara göre, kulüp, bu opsiyonu kullanarak Demir Ege'yi kadrosuna katıp 10 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı! - 3. Resim

A Bola, Benfica'nın ardından Porto, Sporting ve Fransa'dan Lille'in de Demir Ege Tıknaz için devreye girdiğini yazdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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