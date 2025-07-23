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Denswil, Kayserispor ile anlaştı! Eski Trabzonsporlu Süper Lig'e dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Denswil, Kayserispor ile anlaştı! Eski Trabzonsporlu Süper Lig&#039;e dönüyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’la yollarını şubat ayında ayıran Stefano Denswil, Kayserispor’la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, transfer tahtası açılmadan sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’un geçtiğimiz şubat ayında sözleşmesini karşılıklı feshettiği Stefano Denswil, Süper Lig’de kalıyor. 32 yaşındaki Hollandalı stoperin yeni adresi Kayserispor oldu.

Denswil, Kayserispor ile anlaştı! Eski Trabzonsporlu Süper Lig'e dönüyor - 1. Resim

Transfer tahtası henüz açılmayan Kayserispor, Aaron Opoku, Joao Mendes, Burak Kapacak ve Dorukhan Toköz’ün ardından Denswil ile de el sıkıştı. Sağlık kontrollerinin ardından takıma katılması beklenen deneyimli savunmacıyla anlaşma sağlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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