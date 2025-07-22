Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Taraftardan kampa yoğun ilgi

Yeni sezon kampını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamladı. Antrenman sonrası bordo-mavililer taraftarla bir araya geldi.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Bordo-mavililer, bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular teknik ısınmanın ardından rondo ve şut çalışmaları yaptı. Günün son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Antrenmanın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ve futbolcular, kampı ziyaret eden taraftarlarla buluşarak fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de İran temsilcisi Persepolis ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürecek.