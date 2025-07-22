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Trabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, Tonio Teklic, Futbolcu, Hırvat, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Hırvat orta saha Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Trabzonspor'da ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüp, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı - 1. Resim

İşte Trabzonspor'un açıklaması; 

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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