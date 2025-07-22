Trabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trabzonspor, Hırvat orta saha Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Trabzonspor'da ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüp, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran