Trabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüp, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."