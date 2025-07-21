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Saul Niguez Trabzonspor’da! Dördüncü takviye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saul Niguez Trabzonspor’da! Dördüncü takviye
Trabzonspor, Atletico Madrid, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ve Trabzonspor merkez orta sahasını da buldu: Saul Niguez. Atletico Madrid’in yeni sezonda düşünmediği ve sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki İspanyol oyuncu bordo mavili kulüp ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo mavililer oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Niguez, Fırtına’nın bu sezon kadrosuna kattığı dördüncü isim (Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina) olacak.  

Saul Niguez Trabzonspor’da! Dördüncü takviye - 1. Resim

REAL'DE BAŞLADI

Peki yeni transfer Saul Niguez nasıl bir kariyere sahip?

Real Madrid altyapısından çıkan Saul, 2008’de bedelsiz olarak Atletico Madrid’e gitti. 2013’te Rayo Vallecano’ya kiralanmasının ardından dönüşte  Atletico Madrid’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2021’de Premier Lig ekibi Chelsea’ye 5 milyon avro bedelle kiralandı. İngiltere’de beklentilerin altında kalıp bir sezon sonra İspanya’ya döndü.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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