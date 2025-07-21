Saul Niguez Trabzonspor’da! Dördüncü takviye

Ve Trabzonspor merkez orta sahasını da buldu: Saul Niguez. Atletico Madrid’in yeni sezonda düşünmediği ve sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki İspanyol oyuncu bordo mavili kulüp ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo mavililer oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Niguez, Fırtına’nın bu sezon kadrosuna kattığı dördüncü isim (Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina) olacak.

REAL'DE BAŞLADI

Peki yeni transfer Saul Niguez nasıl bir kariyere sahip?

Real Madrid altyapısından çıkan Saul, 2008’de bedelsiz olarak Atletico Madrid’e gitti. 2013’te Rayo Vallecano’ya kiralanmasının ardından dönüşte Atletico Madrid’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2021’de Premier Lig ekibi Chelsea’ye 5 milyon avro bedelle kiralandı. İngiltere’de beklentilerin altında kalıp bir sezon sonra İspanya’ya döndü.