Trabzonspor hazırlık maçında farka gitti! Fırtına'dan gollü prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İran temsilcisi Zob Ahan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibinin gollerini 9. dakikada Danilo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başkan kaydetti.

Trabzonspor, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 23 Temmuz’da Persepolis ile mücadele edecek.