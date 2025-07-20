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Trabzonspor hazırlık maçında farka gitti! Fırtına'dan gollü prova

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor hazırlık maçında farka gitti! Fırtına&#039;dan gollü prova
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İran temsilcisi Zob Ahan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor hazırlık maçında farka gitti! Fırtına'dan gollü prova - 1. Resim

Karadeniz ekibinin gollerini 9. dakikada Danilo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başkan kaydetti. 

Trabzonspor hazırlık maçında farka gitti! Fırtına'dan gollü prova - 2. Resim

Trabzonspor, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 23 Temmuz’da Persepolis ile mücadele edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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