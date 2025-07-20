Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, orta saha için iki isme odaklandı! İspanya aşkı

Trabzonspor, orta saha için iki isme odaklandı! İspanya aşkı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, orta saha için iki isme odaklandı! İspanya aşkı
Trabzonspor, Orta Saha, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer 10 numara için Puertas’ı merkez orta saha için de Saul Niguez’i bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Üç takviye yapan ve yeni girişimlerde de bulunan Trabzonspor orta sahada İspanyol isimlere öncelik verdi. Hem 10 numara hem de merkez orta sahaya oyuncu arayan bordo mavililer, Cameron Puartes ve Saul Niguez’e odaklandı.

Trabzonspor, orta saha içni iki isme odaklandı! İspanya aşkı - 1. Resim

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah’da top koşturan ve 2027’ye kadar mukavelesi bulunan Cameron Puertas yeni bir oyuncu alınması durumunda boşa çıkacak. 26 yaşındaki isim Trabzonspor hakkında bilgiler toplarken şu an için transfere yeşil ışık yakıyor.

Trabzonspor, orta saha içni iki isme odaklandı! İspanya aşkı - 2. Resim

TEKLİC GİDİYOR

Merkez orta saha için düşünülen Saul Niguez’in durumu ise kulübüyle anlaşmasına bağlı. Eğer 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshederse iş resmiyete dökülecek. Bonservis bedeli vermek istemeyen Ertuğrul Doğan yönetimi, oyuncuya yıllık 3 milyon avro civarında bir ücret düşünüyor.

Bu arada yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Toni Teklic ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlandı. Bekleneni veremeyen isme 250 bin avro gibi bir rakam ödenecek.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DGS kaç dakika, kaç soru? 2025 DGS sınav tarihi ve süresi merak konusu olduGalatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdal Adalı, transferde gözünü kararttı! Sağa İrfan, sola Kerem - SporSerdal Adalı, transferde gözünü kararttı!Napoli'nin bütün şatlarını yerine getirildi! Osimhen'de geri sayım - SporNapoli'nin bütün şatlarını yerine getirildi!Sarı-lacivertliler adı Galatasaray ile anılan Milli Takım kaptanıyla temasa geçti! Fenerbahçe'den Hakan bombası - SporMilli Takım kaptanıyla temasa geçildi!Galatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı! - SporAnlaşma tamamlandı! Galatasaray'dan dev hamleFenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! 20 milyon euroluk teklif hazır - SporFenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi!Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması! - SporKerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...