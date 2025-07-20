Trabzonspor, orta saha için iki isme odaklandı! İspanya aşkı

Bordo mavililer 10 numara için Puertas’ı merkez orta saha için de Saul Niguez’i bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Üç takviye yapan ve yeni girişimlerde de bulunan Trabzonspor orta sahada İspanyol isimlere öncelik verdi. Hem 10 numara hem de merkez orta sahaya oyuncu arayan bordo mavililer, Cameron Puartes ve Saul Niguez’e odaklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah’da top koşturan ve 2027’ye kadar mukavelesi bulunan Cameron Puertas yeni bir oyuncu alınması durumunda boşa çıkacak. 26 yaşındaki isim Trabzonspor hakkında bilgiler toplarken şu an için transfere yeşil ışık yakıyor.

TEKLİC GİDİYOR

Merkez orta saha için düşünülen Saul Niguez’in durumu ise kulübüyle anlaşmasına bağlı. Eğer 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshederse iş resmiyete dökülecek. Bonservis bedeli vermek istemeyen Ertuğrul Doğan yönetimi, oyuncuya yıllık 3 milyon avro civarında bir ücret düşünüyor.

Bu arada yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Toni Teklic ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlandı. Bekleneni veremeyen isme 250 bin avro gibi bir rakam ödenecek.