Trabzonspor'un gündemine yeni bir orta saha girdi! Bouchouari atağı

St. Etienne ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan 23 yaşındaki orta saha için Girona da devrede. Bordo mavililer, Faslı yıldız için masaya oturmaya hazırlanıyor...

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor’da yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim orta saha konusunda yeni bir ismi gündemine aldı: Benjamin Bouchouari.

Fransa’da küme düşen St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı orta sahanın kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan oyuncu konusunda Trabzonspor yalnız değil…

KULÜBÜ ARAŞTIRIYOR

Yeni sezonda yeni bir sayfa açmak isteyen Faslı futbolcu için İspanyol ekibi Girona da devrede. Fransız kaynaklı haberlere göre en ciddi kulüp ise Trabzonspor. Bordo mavililerin oyuncu için önümüzdeki günlerde St. Etienne ile masaya oturması bekleniyor.

Fas Millî Takımı forması da giyen oyuncu merkez orta saha özelliğinin yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor. Kendine kulüp arayan ve teklifleri değerlendirmek isteyen Bouchouari’nin de Trabzonspor ile ilgili bilgi topladığı belirtiliyor.