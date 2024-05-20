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Derbi sonrası Ali Koç'a suç duyurusu! 'Şerefsizlere, haysiyetsizlere ve alçaklara gösterdik'

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Spor Haberleri

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç'un derbi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, dün akşam oynanan derbi sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Ali Koç'un sözlerini eleştiren Batum, "Banka hesaplarındaki hiçbir '0' Galatasaray’ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez." ifadeleriyle cevap verdi.

Derbi sonrası Ali Koç'a suç duyurusu! 'Şerefsizlere, haysiyetsizlere ve alçaklara gösterdik' - 1. Resim

SÜHEYL BATUM'DAN ALİ KOÇ'A TEPKİ

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur.

Galatasaray’ın çatısı altında, ALİ SAMİ YEN isminin olduğu yerde, Galatasaray’ın yöneticisine parmak sallayan, “buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin” diyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a hatırlatmamız gerekiyor ki banka hesaplarındaki hiçbir “0” Galatasaray’ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez.

Galatasaray’ın emektarı olan stat müdürüne saldırmak ve darp etmek ise en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Hakeza maç sonunda Ali Koç tarafından kullanılan ifadelerin tamamını büyük Galatasaray ailesi olarak kendisine iade ediyoruz.

Burası GALATASARAY! Galatasaray’ın seçilmiş yöneticisine, sporcusuna, kulübün emektarlarına, kurumsal kimliğine ve taraftarına dün gece yapılanları kimse bize kabul ettiremez. Dün gece bu rezilliğe hoyratça imza atan herkes hem hukuk hem de tarih önünde hesap verecektir. Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray’a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106/1, 86/1, 125/1-4, 126 ve 216. Maddeleri uyarınca Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadele yürütülecektir.

Tekrar ediyoruz, Galatasaray’a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var!"

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam oynanan derbi sonrası "Aslında bu, sadece bir derbi galibiyeti. Ama bir taraftan da çok daha büyük bir galibiyet. Aslında bugün biz, gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere ve alçaklara gösterdik" ifadelerini kullanmıştı.

Derbi sonrası Ali Koç'a suç duyurusu! 'Şerefsizlere, haysiyetsizlere ve alçaklara gösterdik' - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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