Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5 golle deviren PSG, kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tarihe geçtiği maç sonrası Inter, İtalyan basınında eleştirilerin odağı oldu.

Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleden Fransız ekibi 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Maça ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun hayalleri ise bir başka bahara kaldı.

ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Inter forması giyen milli futbolcumuz Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2'nci kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

'FARKLI GALİBİYET REKORU' KIRARAK KAZANDI

Öte yandan ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösteren PSG, finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

İTALYAN BASINI YERDEN YERE VURDU

Inter'in farklı mağlubiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Oyuncuları ve kulübü eleştiri yağmuruna tutan İtalyan basınında maç yorumları şöyle...

İl Tempo, haberde "Cevaplara yer bırakmayacak net bir 5-0. PSG her alanda daha güçlüydü ve kıtanın en üst düzey kulüpler turnuvasının finalinde haklı olarak galip geldi. Luis Enrique'nin takımı tüm tekniklerini, klasını ve hızını ortaya koyarak, Inzaghi'nin takımını sahanın her yerindeki yoğun baskıyla hemen zor durumda bıraktı. Böylece finalde bir kez daha mağlup olan Nerazzurri, İstanbul'dan sonra Monaco'da da şampiyonluğu kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İNANMASI ZORDU AMA HEPSİ GERÇEKTİ"

La Stampa ise PSG'nin Katarlı işadamı Nasser Ghanim El-Khelaifi tarafından alındığına atıfta bulundu ve "Kupanın içinde Katar fonunun 2011'den bu yana yaptığı 3 milyarın üzerinde yatırım var" ifadeleri kullandı.

Gazetede ise şunlar yazdı: