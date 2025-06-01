Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı

Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5 golle deviren PSG, kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tarihe geçtiği maç sonrası Inter, İtalyan basınında eleştirilerin odağı oldu.

Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleden Fransız ekibi 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Maça ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun hayalleri ise bir başka bahara kaldı.

ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Inter forması giyen milli futbolcumuz Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2'nci kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı - 1. Resim

'FARKLI GALİBİYET REKORU' KIRARAK KAZANDI

Öte yandan ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösteren PSG, finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı - 2. Resim

İTALYAN BASINI YERDEN YERE VURDU

Inter'in farklı mağlubiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Oyuncuları ve kulübü eleştiri yağmuruna tutan İtalyan basınında maç yorumları şöyle...

İl Tempo, haberde "Cevaplara yer bırakmayacak net bir 5-0. PSG her alanda daha güçlüydü ve kıtanın en üst düzey kulüpler turnuvasının finalinde haklı olarak galip geldi. Luis Enrique'nin takımı tüm tekniklerini, klasını ve hızını ortaya koyarak, Inzaghi'nin takımını sahanın her yerindeki yoğun baskıyla hemen zor durumda bıraktı. Böylece finalde bir kez daha mağlup olan Nerazzurri, İstanbul'dan sonra Monaco'da da şampiyonluğu kaybetti" ifadelerini kullandı.

Dev finalde Hakan Çalhanoğlu detayı! Tarihe geçtiği maçta kâbusu yaşadı - 3. Resim

"İNANMASI ZORDU AMA HEPSİ GERÇEKTİ"

La Stampa ise PSG'nin Katarlı işadamı Nasser Ghanim El-Khelaifi tarafından alındığına atıfta bulundu ve "Kupanın içinde Katar fonunun 2011'den bu yana yaptığı 3 milyarın üzerinde yatırım var" ifadeleri kullandı.

Gazetede ise şunlar yazdı:

"Çeyrek finalde Bayern ile oynanan ikili mücadeleden elde edilen taktiksel bilgelik nereye gitti? Parislilerin golleri klasik beş kişilik futbol gollerini andırıyor; bir takım eğleniyor, diğeri ise zorluk çekiyor ama karşı koymaya çalışmıyor. İlk yarısı o kadar kötüydü ki inanması zordu ama hepsi gerçekti: Münih Arenası, Paris'ten gelenlerin mutlak hakimiyetine, Milano'dan gelenlerin ise anlamsız teslimiyetine sahne oldu."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın uyarısı: Makas açılacak, fiyatlar düşebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'ın o sözü her şeyi değiştirdi! İşte Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı - SporAziz Yıldırım'ın o sözü her şeyi değiştirdiİlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe başkanlığı için isim verdi: Bence kazanır - SporFenerbahçe başkanlığı için isim verdi: Bence kazanırBeşiktaş'tan Patrick Berg hamlesi! Bodo Glimt 9 milyon eurodan kapıyı açtı - SporBeşiktaş'tan Patrick Berg hamlesi! Kapıyı 9'dan açtılarSamsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladı - SporSamsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladıÇok şükür kabus sona erdi! Fatih Tekke önümüzdeki sezonu planlıyor - SporÇok şükür kabus sona erdi! Fatih Tekke önümüzdeki sezonu planlıyorBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam! - SporBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...