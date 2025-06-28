Devin Özek Kolombiya'da! Fenerbahçe'de Jhon Duran seferi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Avrupa’ya dönmek isteyen genç forvet Jhon Duran’ı ikna etmek için Devin Özek Kolombiya’ya gitti. Transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, Jhon Duran için gaza bastı. Futbol Direktörü Devin Özek, 21 yaşındaki golcüyü ikna etmek için Kolombiya’ya uçtu.
Al Nassr’la sözleşmesi devam eden, ancak Avrupa’ya geri dönmek isteyen Duran, sarı lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. Özek, Duran’la anlaşırsa, Fenerbahçe, Al Nassr’la masaya oturacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran