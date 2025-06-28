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Devin Özek Kolombiya'da! Fenerbahçe'de Jhon Duran seferi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devin Özek Kolombiya&#039;da! Fenerbahçe&#039;de Jhon Duran seferi
Fenerbahçe, Kolombiya, Transfer, Al Nassr, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya dönmek isteyen genç forvet Jhon Duran’ı ikna etmek için Devin Özek Kolombiya’ya gitti. Transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, Jhon Duran için gaza bastı. Futbol Direktörü Devin Özek, 21 yaşındaki golcüyü ikna etmek için Kolombiya’ya uçtu.

Devin Özek Kolombiya'da! Fenerbahçe'de Jhon Duran seferi - 1. Resim

Al Nassr’la sözleşmesi devam eden, ancak Avrupa’ya geri dönmek isteyen Duran, sarı lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. Özek, Duran’la anlaşırsa, Fenerbahçe, Al Nassr’la masaya oturacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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