Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi! Mourinho devreye giriyor

PSG forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Mourinho, transfer için devreye girmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Marco Asensio, menajerler aracılığıyla sarı lacivertli kulübe önerildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye önerilen isimler arasında yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, önümüzdeki günlerde Asensio ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG formasıyla 16 maçta 2 gol, 4 asist üreten Asensio, ikinci yarıyı kiralık geçirdiği Aston Villa'da daha etkili bir performans sergiledi. Premier Lig ekibinde 21 maçta 8 gole imza attı.