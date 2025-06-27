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Bu isim ilk kez ortaya çıktı! Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla masaya oturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu isim ilk kez ortaya çıktı! Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla masaya oturdu
Fenerbahçe, Porto, Pepe, Transfer, Brezilya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemindeki sürpriz isim ilk kez ortaya çıktı. Brezilya basını, Porto'nun yıldız ismiyle sarı lacivertlilerin masaya oturduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yönetime takımda görmek istediği isimleri iletti. Sarı lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle görüşmelere başlarken, gündeme Porto forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Pepe geldi.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncuyla görüştüğünü iddia etti.

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto'dan ayrılması beklenen Pepe ile görüşmelere başladı. Haberde, 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley'in de ilgilendiği belirtildi.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

28 yaşındaki hücum oyuncusuna Brezilya'dan da tekliflerin olduğu ancak Pepe'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

Bu isim ilk kez ortaya çıktı! Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla masaya oturdu - 1. Resim

25 GOL 10 ASİST

Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alabilen Pepe, Porto forması ile 2021-2022 sezonundan bu yana toplamda 192 maçta oynadı ve 25 gol ve 10 asist yaptı.

Öte yandan Pepe'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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