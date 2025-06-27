Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden 'Fenerbahçe' açıklaması! O haberlere tepki gecikmedi

Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden 'Fenerbahçe' açıklaması! O haberlere tepki gecikmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uğurcan Çakır&#039;ın ağabeyinden &#039;Fenerbahçe&#039; açıklaması! O haberlere tepki gecikmedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılırken, menajerliğini de yapan ağabeyi Necdet Çakır hakkında çıkan haberler gündem oldu. Ağabey Çakır, o iddialara tepki gösterdi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı transfer döneminde Süper Lig'in birçok dev kulübü ile anılıyor. Başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere çok sayıda takımın listesinde olduğu iddia edilen ismin, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile de anlaşabileceği öne sürülmüştü.

Medyaya yansıyan son haberlerde ise 29 yaşındaki deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği, Uğurcan ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim bu transfer konusunda sessizliğini korurken, taraftarlar ise Uğurcan Çakır'ın açıklama yapmasını bekliyor.

ABİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tüm bu gelişmeler futbol gündemindeki yerini korurken, Uğurcan Çakır'ın menajerliğini de yapan ağabeyi Necdet Çakır'ın sosyal medyada flaş bir harekete bulunduğu belirtildi. Haberlerde, ağabey Necdet Çakır'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü ve sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho’yu takibe aldığı belirtildi.

Necdet Çakır'ın bu hamlesi, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları daha da alevlendirdi.

Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden 'Fenerbahçe' açıklaması! O haberlere tepki gecikmedi - 1. Resim

O HABERLERİ YALANLADI

X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan ağabey Çakır, haberlere tepki gösterdi. Çakır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne gündem oldu ben her takımı takip ediyorum adımda Necdet Bomboş haber."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?Bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Potanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz - SporPotanın Perileri kritik maçta Litvanya'yı devirdiTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi - SporTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldiMourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor - SporMourinho'dan kadroya büyük neşterOsayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş - SporOsayi'nin babası Beşiktaş'tan ne istedi?Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi - SporBenfica - Chelsea maçına yıldırım engeli!QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda - SporQPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...