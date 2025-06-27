Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden 'Fenerbahçe' açıklaması! O haberlere tepki gecikmedi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılırken, menajerliğini de yapan ağabeyi Necdet Çakır hakkında çıkan haberler gündem oldu. Ağabey Çakır, o iddialara tepki gösterdi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı transfer döneminde Süper Lig'in birçok dev kulübü ile anılıyor. Başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere çok sayıda takımın listesinde olduğu iddia edilen ismin, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile de anlaşabileceği öne sürülmüştü.

Medyaya yansıyan son haberlerde ise 29 yaşındaki deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği, Uğurcan ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim bu transfer konusunda sessizliğini korurken, taraftarlar ise Uğurcan Çakır'ın açıklama yapmasını bekliyor.

ABİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tüm bu gelişmeler futbol gündemindeki yerini korurken, Uğurcan Çakır'ın menajerliğini de yapan ağabeyi Necdet Çakır'ın sosyal medyada flaş bir harekete bulunduğu belirtildi. Haberlerde, ağabey Necdet Çakır'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü ve sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho’yu takibe aldığı belirtildi.

Necdet Çakır'ın bu hamlesi, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları daha da alevlendirdi.

O HABERLERİ YALANLADI

X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan ağabey Çakır, haberlere tepki gösterdi. Çakır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: