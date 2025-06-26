Fenerbahçe'de Ali Koç'un karşısında güçlü rakip yok! Koç gibi başkan

Fenerbahçe’de tribünlerin “Yönetim istifa” tezahüratları karşılık bulmadı. Ne imza kampanyası ne muhalif çabalar Ali Koç’u koltuktan indirebilecek bir etki yapamadı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Büyük vaatlerle oturduğu başkanlık koltuğunda büyük hayal kırıklıklarına imza atmış olsa da Fenerbahçe’de Ali Koç’u yerinden edebilecek bir güç çıkmadı. Göreve geldiği 7. sezonun sonunda da şampiyonluk hasretini dindiremeyen Ali Koç’a yönelik tribünlerin başlattığı protesto, muhalefetin imza kampanyasıyla körüklenmişti.

Ancak rüzgâr kayadan toz bile alamadı! Tribündeki taraftarın tepkisi kongre üyelerine yeteri kadar sirayet etmeyince Fenerbahçe camiasında, Ali Koç’un koltuğunu sallayacak bir dalga da oluşamadı. An itibarıyla Koç’un karşısına dikilen başkan adayları Hakan Bilal Kutlualp ile Mahmut Uslu’nun muhtemel bir seçimde sandıktan çıkması mümkün görünmüyor.

YILDIRIM OLMAYINCA...

Ali Koç’u zorlayacak tek isim, daha önce başkana karşı girdiği iki yarışı da kaybeden Aziz Yıldırım olarak görülüyor. Ancak 20 yıl taşıdığı bayrağı 2018’de Koç’a devretmek zorunda kalan 2024’te de Ali Koç’u sallasa da yıkamayan Yıldırım bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyor. Seçime girme şartı olarak, Koç’un 2024’te aldığı oy sayısından bir fazla imza isteyen Yıldırım, talep ettiği reaksiyon gelmeyince öne çıkmayacağını deklare etti.

Yıldırım’ın net duruşunun ardından muhalefetin umutları kırılırken Koç da âdeta rakipsiz kaldı. Zira tüm muhalifler Yıldırım’ın etrafında kenetlense bile Koç’un koltuğunu koruma ihtimali yüksek görünürken mevcut durumda iktidarı değiştirecek bir güç söz konusu değil.

YETERSİZ İMZA

Fenerbahçe’de Ali Koç iktidarına son vermek isteyen muhaliflerin en büyük umudu Aziz Yıldırım, Efsane başkanın tek şartı ise imza sayısıydı. Tepkiler yetersiz kalınca Yıldırım isteksiz, muhalefet umutsuz kaldı. Ki Ali Koç’un “Neden gönderilmiyor?” dediği imzaların bugün yarın kulübe iletilmesi bekleniyor.