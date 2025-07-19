Diego Carlos'a Sunderland'den kanca!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Diego Carlos’a İngiliz ekibi Sunderland talip oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak sakatlığı sebebiyle faydalanamadığı savunma oyuncusu Diego Carlos'a Sunderland kanca attı.

Sunderland, deneyimli savunma oyuncusu için nabız yokladı. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verecek.

Fenerbahçe cephesi ise, Diego Carlos için 12 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği yönünde görüş belirtti.