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Diego Carlos'a Sunderland'den kanca!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Diego Carlos’a İngiliz ekibi Sunderland talip oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak sakatlığı sebebiyle faydalanamadığı savunma oyuncusu Diego Carlos'a Sunderland kanca attı.

Diego Carlos'a Sunderland'den kanca! - 1. Resim

Sunderland, deneyimli savunma oyuncusu için nabız yokladı. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verecek. 

Diego Carlos'a Sunderland'den kanca! - 2. Resim

Fenerbahçe cephesi ise, Diego Carlos için 12 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği yönünde görüş belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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