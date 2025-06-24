Diyarbekirspor'un ismi değişti! Tarihi karar: 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Diyarbekirspor, kulüp adının değiştirildiğini duyurdu. Yönetim, kulüp faaliyetlerine "Kobani Spor" adıyla devam edileceğini belirtti. "Bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir" açıklamasıyla 'Terörsüz Türkiye' mesajı verildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Diyarbekirspor'da yönetim, isim değişikliğine giderek, Kobani Spor olarak sezona başlama kararı aldı. İsim değişikliğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF) başvuru yapılacağı ifade edildi.

Yeşil-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabında yer alan duyuruda, Terörsüz Türkiye vurgusu dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 2025-2026 Futbol Sezonu'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan kulübümüz, tarihi bir karara imza atarak, yeni sezona Kobani Spor ismiyle devam etme kararı almıştır. Bu karar, yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir.

Bugün Türkiye'de terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüyen tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha da pekişeceği; milletçe birbirimize daha sıkı sarılarak, büyük bir fedakârlık ve dayanışma ruhuyla bu ülkeye hep birlikte hizmet edeceğimiz bu sürece, kulübümüz de destek verme kararlılığındadır.

Kulübümüz, bu sürecin ruhuna uygun bir duruş sergileyerek; bölgesel barış, kardeşlik ve dayanışma mesajını yeni ismiyle de yansıtmayı amaçlamaktadır. Kobani Spor ismi, hem tarihsel bir anlam taşımakta hem de halklar arasında köprü kurma iradesinin bir sembolü olarak değerlendirilmektedir.

Bu karar, sporun birleştirici ve evrensel gücüne olan inancımızın bir sonucu olup; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir vizyonun ifadesidir. Yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."