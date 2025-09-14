Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Domenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz

Domenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Domenico Tedesco&#039;dan takımına uyarı: Acı çekeriz
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Sarı lacivertli taraftarları öven Tedesco, "Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz." dedi.

"İLK YARIDA BİTİRMELİYDİK"

Karşılaşmayı erken bitirecek pozisyonlar bulduklarını belirten Tedesco, "Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirse, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu." diye konuştu.

RAKİBİN 10 KİŞİ KALMASIYLA İLGİLİ

Rakibin 10 kişi kalmasıyla ilgili konuşan Tedesco, "Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan büyük tepki: Takımı sahadan çekmeyi düşündükCharlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson çözülmüyor! Utah Valisi Cox'tan 'itiraf' açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan büyük tepki: Takımı sahadan çekmeyi düşündük - Spor'Takımı sahadan çekmeyi düşündük'Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti - SporFenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybettiTrabzonspor’un golü VAR’dan iptal edildi, Erman Toroğlu çıldırdı! "Buz gibi gol" - SporErman Toroğlu’ndan sert sözler! Buz gibi golManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır... - SporManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır...Canlı: Türkiye - Almanya (EuroBasket) - Spor12 Dev Adam tarihi finalde Almanya karşısındaMilli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu - SporMilli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...