Domenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Sarı lacivertli taraftarları öven Tedesco, "Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz." dedi.

"İLK YARIDA BİTİRMELİYDİK"

Karşılaşmayı erken bitirecek pozisyonlar bulduklarını belirten Tedesco, "Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirse, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu." diye konuştu.

RAKİBİN 10 KİŞİ KALMASIYLA İLGİLİ

Rakibin 10 kişi kalmasıyla ilgili konuşan Tedesco, "Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli." ifadelerini kullandı.