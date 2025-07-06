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"Doping" çamurunda gerçek ortaya çıktı! Kulübün haberi yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Doping&quot; çamurunda gerçek ortaya çıktı! Kulübün haberi yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Saint Maximin’in doping kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, oyuncunun kullandığı ilacın kulüp bilgisi dışında verildiği ve tüm testlerinin temiz çıktığı belirtildi.

Saint Maximin’in Fenerbahçe’ye attığı “doping” çamurunda gerçek ortaya çıktı. Bağırsak problemi yaşadığında kulübü bilgilendirmeden ambulansla sponsor hastaneye giden Fransız’a, ambulansla gelen doktor tarafından verilen serumda WADA’nın yasaklı maddele listesinde yer alan “dekort” isimli ilaç bulunuyor.

"Doping" çamurunda gerçek ortaya çıktı! Kulübün haberi yok - 1. Resim

Süreçten sonradan haberdar olan kulüp doktorları ilacı hemen kesiyor ve bu süreçte oyuncu maçlara çıkmıyor. Bu dönemde üç defa doping testinden geçen Maximin’in bütün sonuçları da negatif çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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