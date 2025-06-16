Dragus gidebilir! Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yönetime rapor

Bordo mavililerde beklentilerin çok uzağında kalan hücum oyuncusu yeni sezonda düşünülmüyor. Rumen ismin kiralık gitmesi de gündemde.

Karadeniz ekibinde henüz somutlaşmayan çok transfer hareketliliği var. İşte onlardan birisi de Denis Dragus’la ilgili. Geçen sezon Standart Liege’den 1,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve 2028’e kadar mukavele yapılan Rumen oyuncu, hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir dönemi geride bıraktı.

Beklentilerin çok ama çok uzağında kalan Dragus konusunda da teknik direktör Fatih Tekke’den yönetime “Kulüp çıkarları doğrultusunda elden çıkarılabilir” raporu verildi. Yönetim de tekliflere açık bir tavır içerisine girdi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Dragus’un adı Süper Lig ekibi Göztepe ile anılıyor. İzmir ekibinin Rumen oyuncuyu bir sezonluğuna kiralaması gündemde. Bordo mavili yönetimin önceliği oyuncuyu bonservisi ile satıp hem gelir elde etmek hem yabancı kontenjanına yer açmak hem de maliyetinden kurtulmak.

Ancak şu ana kadar ciddi bir alıcı çıktığı söylenemez. İstikrarsız bir sezonu geride bırakan ve aynı zamanda Romanya Millî Takımı’nda da oynayan Denis Dragus’un da sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Geleceğe yatırım amaçlı da düşünülerek bonservisiyle alınan Dragus geçen sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.