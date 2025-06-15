Trabzonspor'da yönetimin derdi yabancılar... Yok mu alan?

Trabzonspor’da yabancılar dert oldu. Beklenen verimin alınamadığı ve yaşı ilerleyen yüksek maliyetli isimler için yönetim tekliflere açık.

Hırvat sol bek Borna Barisic, İngiliz orta saha John Lundstram, Stefan Savic, Anthony Nwakaeme ve Edin Visca yeni sezon kadro planlamasında ilk etapta düşünülmeyen isimler.

GİTMEK İSTEMİYORLAR

Fakat bu isimlere teklif de yok. Onlar da aynı paraları başka bir yerde alamayacaklarını düşünerek kalan paralarını istiyor. Yönetim yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen Fatih Tekke’nin gönderilmesine onay verdiği isimlerle anlaşma sağlamaya çalışıyor. U19 takımından da A takıma takviyeler yapılacak.