Danylo Sikan için resmi temas! Trabzonspor'a teklif yolda

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında renklerine bağladığı Danylo Sikan'a Avrupa’dan talip çıktı. 24 yaşındaki forvet için Danimarka temsilcisi Kopenhag devreye girdi. Bordo-mavililer, oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Danylo Sikan için Avrupa'dan ilgi büyük.

A Spor'un haberine göre Danimarka Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Kopenhag, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fatih Tekke'nin oyun sisteminde yeteri kadar süre bulamayan Sikan için Trabzonspor yönetimi teklifleri değerlendirmeye açık.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili forma ile 18 maçta görev yapan Danylo Sikan, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.