Jhon Duran Türkiye yolcusu! Al Nassr’dan kiralanıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Jhon Duran için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Genç golcünün, Türkiye’den bir takıma kiralanmak üzere olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan Al Nassr'a tam 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jhon Duran için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Koora Break'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki Duran, Al Nassr'dan ayrılacak ve bir Türk kulübüne kiralanacak. Hangi takımla görüşme halinde olunduğu açıklanmazken, transferin kısa sürede resmiyet kazanabileceği iddia edildi.

Al Nassr formasıyla geride kalan sezonda 18 maçta görev alan genç golcü, 12 gol atarak önemli bir performansa imza attı. Duran'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.