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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro! Inter'in cevabı net

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların 15 milyon euroluk önerisine Inter’in cevabı gecikmedi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray harekete geçti.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro! Inter'in cevabı net - 1. Resim

DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, 31 yaşındaki milli futbolcu için Inter'e 15 milyon euro teklif sundu. Ancak İtalyan temsilcisi, Hakan için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. 

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro! Inter'in cevabı net - 2. Resim

Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da cazip teklifler geldiği belirtildi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro! Inter'in cevabı net - 3. Resim

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıkan Hakan, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan yıldız oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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