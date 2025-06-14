Emiliano Martinez kararını verdi! Galatasaray ilgileniyordu ama…

Galatasaray'ın kaleci listesine aldığı Emiliano Martinez, tercihini yaptı. Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli eldiven, Premier Lig'de kalmak istiyor.

Fernando Muslera sonrası kaleye deneyimli bir isim arayan Galatasaray'ın radarına giren Emiliano Martinez, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen Martinez'in şartlarını sorduğu ve transfer ihtimalini değerlendirdiği biliniyordu. Ancak Martinez'in İngiltere dışına çıkma konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

Bolavip'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arjantinli kaleciyle yakından ilgileniyor. Aston Villa'nın ise oyuncu için 40 milyon eurodan fazla bonservis beklentisi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Emiliano Martinez'in, Aston Villa ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.