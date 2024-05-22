Dublin'de Lookman kanunları! Atalanta Avrupa'nın en büyüğü

UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta, Leverkusen'i 3-0 mağlup etti. İtalyan ekibinde Ademola Lookman hat-trick yaptı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayern Leverkusen, İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi Atalanta, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

LOOKMAN HAT-TRİCK YAPTI

Atalanta'nın gollerini 12, 26 ve 75. dakikalarda Ademola Lookman kaydetti.

ATALANTA TARİHİNDE İLK KEZ

Daha önce en iyi Avrupa kupası dereceleri Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri olan İtalyan takımı Atalanta, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.

Bununla birlikte Atalanta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

LEVERKUSEN'İN SERİSİ SONA ERDİ

Bayer Leverkusen, bu sezon 51 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Atalanta bu seriye son verdi.