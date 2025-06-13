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Dünyaca ünlü golcüden Türkiye paylaşımı! O fotoğraf heyecanlandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü golcüden Türkiye paylaşımı! O fotoğraf heyecanlandırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roma forması giyen dünyaca ünlü golcü Tammy Abraham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım futbolseverleri heyecanlandırdı.

Serie A ekibi Roma'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Tammy Abraham, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Abraham, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafa Türk bayrağı emojisi ekledi. Yıldız isim, bu paylaşımla Türkiye'de olduğunu işaret etti.

Adı sık sık Türk takımları ile anılan futbolcunun bu paylaşımı "Transfer için mi geldi?" sorularının sorulmasına neden oldu.

İşte o paylaşım;

Dünyaca ünlü golcüden Türkiye paylaşımı! O fotoğraf heyecanlandırdı - 1. Resim

44 MAÇTA 10 GOL, 7 ASİST

Bonservisi Roma'da olan ancak geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Abraham, 44 maçta 10 gol attı ve 7 asist üretti. Golcü ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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