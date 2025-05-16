Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 22:10 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 22:11 - Güncelleme:

Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını ekonomi ve iş dünyası dergilerinden Forbes açıkladı. İşte 2025 yılında en çok kazanan sporcular...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listede futbol, basketbol ve boks gibi farklı branşlardan yıldız isimler yer alırken, zirvenin sahibi yıldız isim oldu. Stephen Curry,Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Lebron James gibi isimlerin bulunduğu 10 kişilik listenin ilk üçünü futbolcular oluşturdu. İlgili Haber Lamine Yamal'dan Mbappe ve Cristiano Ronaldo göndermesi 2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu; 10 – Kevin Durant – 101,4 milyon dolar 9 – Shohei Ohtani - 102,5 milyon dolar 8 – Karim Benzema – 104 milyon dolar 7 – Juan Soto – 114 milyon dolar 6 – Lebron James – 133,8 milyon dolar 5 – Lionel Messi – 135 milyon dolar 4 – Dak Prescott – 137 milyon dolar 3 – Tyson Fury – 146 milyon dolar 2 – Stephen Curry – 156 milyon dolar 1 - Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran