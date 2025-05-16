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Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını ekonomi ve iş dünyası dergilerinden Forbes açıkladı. İşte 2025 yılında en çok kazanan sporcular...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listede futbol, basketbol ve boks gibi farklı branşlardan yıldız isimler yer alırken, zirvenin sahibi yıldız isim oldu. 

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 1. Resim

Stephen Curry,Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Lebron James gibi isimlerin bulunduğu 10 kişilik listenin ilk üçünü futbolcular oluşturdu. 

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 2. Resim

2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu;

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 3. Resim

10 – Kevin Durant – 101,4 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 4. Resim

9 – Shohei Ohtani - 102,5 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 5. Resim

8 – Karim Benzema – 104 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 6. Resim

7 – Juan Soto – 114 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 7. Resim

6 – Lebron James – 133,8 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 8. Resim

5 – Lionel Messi – 135 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 9. Resim

4 – Dak Prescott – 137 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 10. Resim

3 – Tyson Fury – 146 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 11. Resim

2 – Stephen Curry – 156 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Zirvede şaşırtan isim var - 12. Resim

1 - Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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