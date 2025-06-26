Dursun Özbek, Okan Buruk'un başarısını ödüllendirmeye hazırlanıyor! Bizimlesin Okan Hoca'm

3’te 3 yapan ve sezonu iki kupa ile kapatan Buruk’un kalan 1 yıllık sözleşmesi, zamlı tarifeyle (140-150 milyon TL) opsiyonlu olarak 3 yıla çıkarılacak. Özbek, “Biz görevde olduğumuz sürece buradasın” diyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da bir imza daha yolda… O da rekorlar kırmaya devam eden ve üst üste üç şampiyonluk gören teknik direktör Okan Buruk’la… Başkan Dursun Özbek, tarihî başarılar gördüğü Buruk’un emeğini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Okan Hoca’nın sözleşmesi, iyileştirme yapılarak uzatılacak.

Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Buruk’un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek. Ki +2 olmasının sebebi, Özbek’in seçim hassasiyeti….

AVRUPA'DA BAŞARI ŞART

Görev süresi 2026 Mayıs’ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Okan Buruk ile yoluna devam edecek. Özbek bir anlamda başkanlık yarışında yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için artı 2 opsiyonu düşünüyor.

Yerel bazda başarılara bir anlamda doyan tecrübeli teknik adamın amacı da yeni sezonda sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi’nde önemli mesafe almak. Kadro kalitesine bakan camianın da beklentisi de bu yönde.

AVRUPA HAYALİ KENARDA DURUYOR

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan, teknik adam olarak da Başakşehir ve Galatasaray’da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk’un yol haritasında Avrupa’da bir kulüp çalıştırmak var. Her ne kadar bu dönemde adı Suudi Arabistan ve İtalya’da gündeme gelse de Buruk bunu Galatasaray kariyeri sonrasına bırakmış durumda. Çalışmaları ve hazırlığı da uzun vadeli olarak sürüyor.