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Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen için bu kez teknik direktör Simone Inzaghi’yi devreye soktu. Nijeryalı yıldız kararını henüz vermedi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa ve Körfez kulüplerinin radarına giren Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle - 1. Resim

Il Mattino’nun haberine göre, daha önce Al Hilal'in teklifini geri çeviren Osimhen için bu kez teknik direktör Simone Inzaghi bizzat devreye girdi.

Haberde, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Hilal’in, Nijeryalı yıldızı ikna etme görevini İtalyan çalıştırıcıya verdiği belirtildi. 

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle - 2. Resim

Osimhen’in, bu gelişme nedeniyle Galatasaray’dan gelen yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermediği aktarıldı.

İtalyan basını ayrıca, Al Hilal'in 26 yaşındaki forvete seneliği 40 milyon euro’dan 3+1 yıllık bir sözleşme önerdiğini de duyurdu.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle - 3. Resim

Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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