Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen için bu kez teknik direktör Simone Inzaghi’yi devreye soktu. Nijeryalı yıldız kararını henüz vermedi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa ve Körfez kulüplerinin radarına giren Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Il Mattino’nun haberine göre, daha önce Al Hilal'in teklifini geri çeviren Osimhen için bu kez teknik direktör Simone Inzaghi bizzat devreye girdi.

Haberde, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Hilal’in, Nijeryalı yıldızı ikna etme görevini İtalyan çalıştırıcıya verdiği belirtildi.

Osimhen’in, bu gelişme nedeniyle Galatasaray’dan gelen yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermediği aktarıldı.

İtalyan basını ayrıca, Al Hilal'in 26 yaşındaki forvete seneliği 40 milyon euro’dan 3+1 yıllık bir sözleşme önerdiğini de duyurdu.

Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.