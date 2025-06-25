Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması! İki yıldız için dev teklif

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Aston Villa'nın iki önemli oyuncusu Emiliano Martinez ve Lucas Digne için teklif yaptığını duyurdu.

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ve sol beki Lucas Digne için resmi girişimlere başladı.

Haberde Galatasaray'ın, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için toplamda 26 ila 27 milyon Euro aralığında bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maça çıktı. Arjantinli kaleci, bu karşılaşmalarda 16 kez kalesini gole kapatırken, toplamda 61 gol yedi.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Lucas Digne, geçen sezon Aston Villa ile 45 maçta görev aldı ve 7 asistlik katkı sağladı.