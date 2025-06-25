Galatasaray’da Morata defteri kapanıyor! İtalya’dan resmi teklif geldi

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata’ya Serie A’dan resmi teklif geldi. Ünlü gazeteci yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu.

Galatasaray kariyerine kısa sürede damga vuran Alvaro Morata İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak üzere.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Como, Morata için Galatasaray’a resmi teklif sundu. Aynı haberde, İspanyol futbolcunun Milan’da kalmayacağı ve Galatasaray’dan da ayrılacağı belirtildi.

CİMBOM'DA KISA AMA ETKİLİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Morata, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa arenasında toplam 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan 31 yaşındaki forvet, ayrıca 3 de asist yaptı.

Futbol kariyerinde Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Morata'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim alternatif oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.