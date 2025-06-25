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Uğurcan Çakır transferinde son durum! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uğurcan Çakır transferinde son durum! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu
Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Uğurcan Çakır'ın transferinde önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un belirlediği bonservis rakamına henüz çıkmazken; oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe ise bordo-mavililere resmi teklif yapacak.

Uğurcan Çakır, altyapısından yetiştiği, 10 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci için devrede olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için büyük mücadele veriyor. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili kulüp, takım kaptanının bonservisini belirledi. Uğurcan ise 2 dev kulüpten birini tercih etti. 

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 10 MİLYON EURO

Trabzonspor, yurt içinde bir takıma satmaya sıcak bakmadığı deneyimli file bekçisi için ülke içinden gelecek tekliflerde 20 milyon euro istiyor. Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın transfer için istekli olduğu ancak 10 milyon euro bonservisin üzerine çıkmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılara geçmişteki Selçuk İnan ve Burak Yılmaz transferlerinden dolayı mesafeli olan Trabzonspor'un nakit beklentisi de imzayı bekleten etkenler arasında yer alıyor.

Uğurcan Çakır transferinde son durum! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE İLE UĞURCAN ANLAŞTI

HT Spor'da yer alan habere göre; yeni sezon öncesi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci transferi için ilk aday Uğurcan Çakır olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı. Trabzonspor ile kısa sürede resmi görüşmelere başlanması planlanıyor.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Uğurcan Çakır'ın da yeni sezonda Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bu düşüncesini Trabzonspor yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır transferinde son durum! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu - 2. Resim

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELİYOR

Trabzonspor, transfer konusunda henüz kararını vermedi. Fenerbahçe'nin, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euro resmi teklif yapacağı belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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