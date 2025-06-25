Üç büyüklere 'dur' diyen kulüp: Trabzon bir sevda şehridir

Futbolda Anadolu devrimini gerçekleştiren Trabzonspor, 58 yıllık tarihine 7 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası, 10 Süper Kupa, 5 Başbakanlık Kupası ve bir de 1. Lig kupası şampiyonluğu sığdırdı. Necmi Perekli, Şenol Güneş, Hami Mandıralı ve teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke gibi özünden çıkardığı değerlerle dikkat çeken camia, şimdilerde Ertuğrul Doğan başkanlığında yeni başarılar hedefliyor. Türkiye gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, bordo-mavili kulübün efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile yapt

Türkiye gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, 1967 yılında kurulan Trabzonspor Kulübü'nün başarılarla dolu mazisine vurgu yaparken; 2 Ekim 1982-17 Ocak 1988 tarihleri arasında başkanlık yapan Mehmet Ali Yılmaz'ın, İstanbul hükümranlığını kırıp, Anadolu devrimini başaran Trabzonspor'u anlattığı röportajını yeniden gündeme getirdi.

Sarıçiçek'in "Trabzon bir sevda şehridir" başlıklı yazısı şöyle:



"İyi hikayeler yazmalı.

Nedendir bilmiyorum ama içimden bir ses; 'Bugün Trabzonspor'u anlat' diyor.

Sanki 'Gelecek Karadeniz Fırtınası'nın' der gibi.

Sizce de öyle mi?

Kanaatimce iyi şeyleri fazlasıyla hak ediyor bu şehir. Neden?

İlklerin takımı

İlkler adına futbolda, Anadolu devrimini gerçekleştiren ve sürdürülebilir hale getiren ilk takımdır Trabzonspor; 7 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası, 10 Süper Kupa, 5 Başbakanlık Kupası ve bir de 1. Lig kupası şampiyonluğu...

Az şey mi bu?

Değil elbette.

Efsanelerin şehri

Dahası; oyunculuğun tam bin 112 dakika gol yemeyen kaleci, Milli Takım Teknik Direktörlüğü döneminde Dünya üçüncülüğü, Konfederasyon Kupası üçüncülüğü, lig şampiyoluğu gibi önemli başarıları yaşayan futbolunun düşünen ismi Şenol Güneş, Necmi Perekli, Güngör Şahinkaya, Fatih Tekke, Ahmet Suat Özyazıcı, Ünal Karaman, Hami Mandıralı, İskender Günen, Ogün Temizkanoğlu, Tolunay Kafkas, Serdar Bali, Abdullah Ercan ilk aklıma gelenler.

Mehmet Ali Yılmaz, Özkan Sümer gibi bir çok değeri üretip, spor adamı olarak futbola sunan kulüptür Karadeniz ekibi...

Özünden çıkardığı değerlerle yeniden Bordo mavili ekibe mazideki parlak günlerini yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Başkan Ertuğrul Doğan'a ilham niteliğinde bir tespit ve bir hatıramı paylaşayım.

Markalaşan kulüp

Üç büyüklere, 'Dur! Türkiye'de Trabzonspor var!' diyen...

İmkansızı başarıp, markalaştıran ilk Anadolu kulübüdür bordo-mavili ekip, çalışan, başarıyı hedefleyen, isteyen, onurlu, kararlı, samimi ve cesur insanlarıyla...

Efsane başkan rahmetli Mehmet Ali Yılmaz'a bir röportajımda 'İstanbul hükümranlığını kırıp, Anadolu devrimini başaran Trabzonspor'un sırrı nedir ve şampiyonluk şehre, insanlara ne katkı?' diye sormuştum.

Aldığım cevap manidardı.

Bu şehirde futbol bir sevdadır, yedisinden yetmişine herkes bir teknik adam kadar bu oyunu iyi bilir. Çünkü hayat tarzıdır, bu şehirde futbol. Büyük düşünür, büyük değerler üretir.

O yüzden Trabzonspor'da başkan, yönetici, teknik direktör ya da futbolcu kolay değildir.

Bu şehirde başarı olmazsa olmazdır.

Başaramadığında asla mazerete sığınamazsın, bahane öne süremezsin, sürsen de kimse dinlemez.

'Bana hikaye anlatacağına ne kazandırdın onu söyle' derler.

O bakımdan Trabzonspor'un daima tek bir hedefi vardır o da şampiyonluk. İşte işin sırrı burdadır.

Bu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve güçlü rekabet adına çok önemli o sebeple zirve yarışında daima olması gereken kulüptür Trabzonspor."