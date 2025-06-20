Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu açıklaması! "Hakan ile görüştüm ama..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Hakan Çalhanoğlu konusuna değindi.

Galatasaray ile adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi hakkında Dursun Özbek, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Millî oyuncu ile telefonla görüştüğünü belirten Özbek “Hakan bizim göz bebeğimiz, millî takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, Avrupa’da başarı sağlamış. Her takım onun transferini yapmak ister. Benim Hakan Çalhanoğlu ile görüşmem transfer görüşmesi değildi. Yanımdaki arkadaş ile görüşüyordu biz de merhabalaştık. Çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Performansını üst düzeye çıkardığını, bizi çok iyi temsil ettiğini ifade ettim. Transfer gibi algılandı. Her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Ben onun abisi gibiyim. Hem oynadığı takımda hem millî takımda ona başarılar dilerim” dedi.