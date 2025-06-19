Emiliano Martinez, Manchester United yolunda! Galatasaray da devredeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 22:14 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 22:14 - Güncelleme:

Aston Villa'nın Arjantinli yıldız kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United'a transfer olmak istiyor. Galatasaray’ın da ilgilendiği tecrübeli eldiven için 40 milyon euroluk bonservis konuşuluyor.

Premier Lig'de transfer dönemi hareketlenirken, kaleci rotasyonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Manchester United, Aston Villa'nın deneyimli kalecisi Emiliano Martinez için harekete geçtiği iddia edildi. İlgili Haber Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yönetimden merak edilen soruya cevap İngiliz basınının haberine göre 2022 Dünya Kupası şampiyonu kaleci, kulüp yönetimine "Manchester United'a gitmek istiyorum" mesajını verdi. Aston Villa cephesi ise yıldız kaleci için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Tecrübeli kalecinin ismi Süper Lig devi Galatasaray ile anılıyordu. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye tecrübeli isim arayan sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli kaleci için nabız yokladığı iddia edilmişti. Aston Villa ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kalecinin kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran