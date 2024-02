Dzeko atamıyor Batshuayi uçuyor! İsmail Kartal krizi çözemezse şampiyonluk hayal

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Dzeko'nun son haftalardaki suskunluğu, Batshuayi'nin muhteşem formu İsmail Kartal'ın kafasını karıştırıyor.

Elinde geniş bir kadro bulunan İsmail Kartal'ı, Alanya maçında ilk 11 seçiminde en çok zorlayacak pozisyon forvet olacak gibi görünüyor...

DZEKO İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası en çok merak edilen konu, İsmail Kartal'ın ideal stoper ikilisini hangi isimlerden oluşturacağıydı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor karşısında Djiku ile Çağlar'ı oynatarak bu sorunun cevabını vermiş oldu. Ancak şimdi çok daha merak edilen bir soru var: Forvette kim oynayacak? Normal şartlarda böyle bir soru hiç sorulmazdı çünkü Edin Dzeko, ligde performansıyla Kartal'ın gözdesiydi. Boşnak forvet için son dönemde işler iyi gitmiyor. Tecrübeli oyuncu saha içinde yine faydalı işlere imza atsa da son vuruşlardaki şanssızlığını bir türlü yenemedi.

SON 5 MAÇTA SUSKUN

Dzeko, ligde son 5 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Öte yandan bu formsuzluğuna rağmen ligde 16 golle krallık yarışında zirvede ve resmi karşılaşmalarda da 20 kez ağları havalandırarak takımın en skoreri oldu. Belki düşen performansına rağmen yıldız futbolcunun 11'deki yeri yine de sorgulanmazdı.

Ancak diğer taraftan Michy Batshuayi de tam tersine müthiş bir çıkış yakaladı. Belçikalı forvet son haftalarda hem ligde hem de kupada peş peşe ağları sarsıyor. 30 yaşındaki oyuncu, 29 resmi maçta 17 gole ulaştı. Bu istatistiği daha çarpıcı kılan nokta ise Batshuayi'nin bu kadar golü sadece 1195 dakika sahada kalarak atması.

FORVETTE KİM OYNAYACAK? DZEKO MU BATSHUAYİ Mİ?

Deneyimli oyuncu her 71 dakikada 1 ağları sarstı! Yaptığı 3 asist de dikkate alınırsa, Michy Batshuayi sahada yer aldığı her 59.75 dakikada bir skor katkısı verdi! Belçikalı yıldızın bu performansı, yarın ligde Alanyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi Sarı-Lacivertliler'de, "Forvette kim oynayacak?" sorusunun sorulmasına neden oldu. İsmail Kartal, kupadaki Gaziantep mücadelesi sonrası forvetteki rekabetin problem olup olmayacağı sorusuna, "Fenerbahçe Ailesi'nde olmaz" karşılığını vermişti. Edin Dzeko, her şeye rağmen ilk 11 konusunda daha önde görünüyor. Ancak yarın kadrolar açıklandığında Batshuayi'yi 11'de görmek de sürpriz olmaz.